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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:45 Четверг, 19 декабря

  Заканчивается вторая декада декабря, а зимы все нет и нет. И как не вспомнить А.С.Пушкина: "Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе, на 3 в ночь:".

Во всяком случае, до конца это неделе на выпадение снега рассчитывать не стоит. Небольшое понижение температуры, которое начнется в ночь на пятницу, до слабо отрицательных значений, как говорится, "погоды не сделает". Среднесуточная температура воздуха останется выше многолетних значений на 4-6 градусов.

А самый теплый день текущей даты с температурой +5.3 градуса наблюдался в 1982 году, и теплее с тех пор не было ни разу.

В последний раз рекордные морозы в Москве были зафиксированы 25 лет тому назад. 19 декабря 1994 года в ранние утренние часы воздух остывал до -26.5 градуса, что и стало рекордом суточного минимума.

Сильные осадки количеством 10.6 мм, прошли в столице в 1904 году. / meteonovosti.ru /
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