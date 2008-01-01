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Новости погоды
Мягкая зима на юге Сибири
ИА "Метеоновости" / 11:40 Четверг, 19 декабря
Пока большая часть Европейской России ждет снега, зима укутывает Сибирь снежным покрывалом. Но и такая красивая, в меру морозная зима может доставлять неприятности сибирякам!
Из прошедших 18 дней декабря, 11-15 дней на юге Западной Сибири были с осадками. Белый снег делает сибирские города по-новогоднему красивыми. Высота снежного покрова на юге Кемеровской области превышает 50см. Высокий снег в горах усиливает лавинную опасность.
На некоторых опасных участках сотрудники МЧС произвели профилактические спуски лавин.
Необыкновенно комфортная для Западной Сибири и Алтая погода: ночью -10.. -15 градусов, а днем -4..-9 продержится еще несколько дней. День зимнего солнцестояния и начало астрономической зимы отметятся оттепелью и сильным ветром. В некоторых районах Западной Сибири и на Алтае прогнозируемая скорость ветра может достигнуть 21м/с. Метели и снежные заносы на дорогах будут мешать передвижению автотранспорта. / meteonovosti.ru /
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