Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
19 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Мягкая зима на юге Сибири
ИА "Метеоновости" / 11:40 Четверг, 19 декабря

  Пока большая часть Европейской России ждет снега, зима укутывает Сибирь снежным покрывалом. Но и такая красивая, в меру морозная зима может доставлять неприятности сибирякам!

Из прошедших 18 дней декабря, 11-15 дней на юге Западной Сибири были с осадками. Белый снег делает сибирские города по-новогоднему красивыми. Высота снежного покрова на юге Кемеровской области превышает 50см. Высокий снег в горах усиливает лавинную опасность.

На некоторых опасных участках сотрудники МЧС произвели профилактические спуски лавин.

Необыкновенно комфортная для Западной Сибири и Алтая погода: ночью -10.. -15 градусов, а днем -4..-9 продержится еще несколько дней. День зимнего солнцестояния и начало астрономической зимы отметятся оттепелью и сильным ветром. В некоторых районах Западной Сибири и на Алтае прогнозируемая скорость ветра может достигнуть 21м/с. Метели и снежные заносы на дорогах будут мешать передвижению автотранспорта. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+4
Пт.
20 дек.
+2
Сб.
21 дек.
+2
Вс.
22 дек.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Однадатта		 -51
Усть-Нера

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бхубанешвар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100