

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Мягкая зима на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:40 Четверг, 19 декабря



Пока большая часть Европейской России ждет снега, зима укутывает Сибирь снежным покрывалом. Но и такая красивая, в меру морозная зима может доставлять неприятности сибирякам!



Из прошедших 18 дней декабря, 11-15 дней на юге Западной Сибири были с осадками. Белый снег делает сибирские города по-новогоднему красивыми. Высота снежного покрова на юге Кемеровской области превышает 50см. Высокий снег в горах усиливает лавинную опасность.



На некоторых опасных участках сотрудники МЧС произвели профилактические спуски лавин.



Необыкновенно комфортная для Западной Сибири и Алтая погода: ночью -10.. -15 градусов, а днем -4..-9 продержится еще несколько дней. День зимнего солнцестояния и начало астрономической зимы отметятся оттепелью и сильным ветром. В некоторых районах Западной Сибири и на Алтае прогнозируемая скорость ветра может достигнуть 21м/с. Метели и снежные заносы на дорогах будут мешать передвижению автотранспорта. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



