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Новости погоды
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Штормовой циклон приближается к Поволжью
ИА "Метеоновости" / 11:41 Четверг, 19 декабря

  Активный циклон уже отметится штормовыми ветрами и обильными осадками на северо-западе Европейской России. Неся ненастную погоду, в ближайшие сутки атмосферный вихрь с высокой скоростью будет смещаться на восток - юго-восток. По пути его следования объявляется оранжевый уровень погодной опасности. По расчетам, утром в пятницу, 19 декабря, его центр ожидается в районе Челябинской области.

А в четверг резко ухудшится погода в Поволжье. На севере Приволжского федерального округа теплый циклон столкнется с холодной воздушной массой. Здесь ожидаются снегопады, возможна метель. Местами пройдет мокрый снег с налипанием на провода и деревья. В некоторых районах снег будет переходить в дождь, возможны гололедные явления. Повсеместно ожидается усиление ветра в порывах до сильного, в отдельных районах - очень сильного.

Снегопады и сильный ветер резко ухудшат дорожную обстановку. В конце недели в северо-восточной части региона резко похолодает, возможна сильная гололедица. / meteonovosti.ru /
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