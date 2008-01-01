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Белоруссия бьет рекорды тепла 10 градусными значениями
ИА "Метеоновости" / 11:47 Четверг, 19 декабря

  Активный циклонический вихрь, со штормовым ветром промчавшийся в прошедшие сутки по странам Скандинавии и ворвавшийся на северо-западные и центральные территории России в ночь на четверг, 19 декабря, наделал много шума и натворил немало бед. Но просторы Белоруссии, он заботливо, лишь накрыл утренними туманами и одарил теплом.

За прошедшие сутки, 18 декабря, в 7 городах были побиты рекорды 30-летней давности.

1989 год долго удерживал позиции лидера, но под таким натиском не устоял. В теплом секторе циклона, в Пинске температура воздуха достигла 11,4 градусов (ранее рекорд составлял 9,2 градусов), в Гродно 10,6 (ранее 7,9 градусов), в Барановичи до 9,6 против 7,9. В Минске, Гомеле и Василевичи температура разогналась до 7 градусов и выше, оставив позади значения в 5 градусов. Температурный рекордный фон Витебска и Бобруйска обновился с 2011 года, когда воздух прогревался до 5,2 и 5,8 градусов, теперь здесь новые рекорды в 7,4 и 6,7 градусов соответственно. Дольше всех максимум сохранял свои позиции в Горки, аж с 1932 года, когда была зафиксированы значения в 4,7, теперь эта позиция 5,3 градуса.

Холодный фронт, который сегодня пересечет территорию республики умеренным, местами до порывистого ветром, собьет пыл и уже к вечеру температура воздуха не превысит 1..3 градусов. / meteonovosti.ru /
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