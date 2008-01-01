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Новости погоды
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Разгул стихии в Санкт-Петербурге пошел на убыль.
ИА "Метеоновости" / 12:09 Четверг, 19 декабря

  Кульминация ненастья в Санкт-Петербурге миновала: атмосферное давление стало интенсивно расти, ветер перешел на северо-западный и начал ослабевать, осадки почти прекратились (в ночь на четверг здесь выпало более четверти месячной нормы).

Коммунальные службы устраняют последствия разрушительного штормового ветра в северной столице. В ночные часы 19 декабря от жителей Санкт-Петербурга в администрацию города стали поступать многочисленные звонки, в которых сообщалось об упавших дорожных знаках, новогодних елках, о том, что на одном из зданий на Литейном проспекте не выдержала кровля, а по улице Будапештской оторвавшийся от опор забор летал по двору и успел повредить несколько машин. Поваленные деревья стали угрозой для транспорта и пешеходов. К счастью, сообщений о несчастных случаях не было зафиксировано.

Аэропорт Пулково в данный момент так же работает в штатном режиме. Ранее сообщалось, что порывы ветра здесь достигали 18-23 м/с и командиры воздушных судов самостоятельно были вынуждены самостоятельно принимать решения о взлете и посадки, согласно своих личных минимумов и минимумов погоды. / meteonovosti.ru /
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