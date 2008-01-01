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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:30 Четверг, 19 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабые осадки, порывы западного ветра до 19м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,6..5,0 градуса; Северном 4,5..4,9 градуса, Северо-восточном 4,2..5,1 градуса, Восточном 4,6..4,8 градуса, Юго-восточном 4,4..5,0 градуса, Южном 4,0..4,9 градуса, Юго-Западном 3,6..4,5 градуса, Западном 3,5..4,7 градуса, Северо-западном 4,3..4,9 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура 4,0..4,1 градуса. На территории Новой Москвы слабые осадки, температура воздуха 3,6..4,8 градуса, местами порывы западного ветра до 20м/с. / meteonovosti.ru /



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