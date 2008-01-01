Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
19 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На выходные в Москве по-прежнему тепло и без снега
ИА "Метеоновости" / 12:48 Четверг, 19 декабря

  Устав от резких скачков температуры и перепадов атмосферного давления, погода решила взять тайм-аут. И именно на выходные.

Не исключено, что она побалует даже редкими лучами солнца.

Проводив неделю густыми туманами, а затем крепким ветром, в пятницу погода возьмет курс на стабильность. Штормовой циклон, покинет Центральный район, устремив путь на Урал. А его место займет промежуточный гребень высокого давления, что приведет к росту атмосферного давления в столичной области и уменьшению облачности.

В пятницу, 20 декабря, ночью еще ветрено, местами порывы северо-западного ветра до 15-17м/с, но без осадков. В течение суток температура воздуха в столице около 0 градусов, по области подморозит до -3. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 5-6 градусов.

В субботу при переменной облачности ночью подморозит в городе до -2 градусов, по области до -5. А днем, при слабом ветре температура вновь преодолеет нулевую отметку: потеплеет до +2.

В воскресенье атмосферное давление станет понижаться, скажется влияние нового атлантического циклона. Пока существенных осадков не ожидается, но с южным ветром в центр России вновь станет поступать тепло. Температура в ночные часы в Москве и на западе Подмосковья станет положительной, и днем до 3 тепла. Вновь аномалия средней суточной температуры превысит +7 градусов.

При таком тепле о снеге можно только помечтать!  / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+4
Пт.
20 дек.
+2
Сб.
21 дек.
+2
Вс.
22 дек.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Однадатта		 -51
Усть-Нера

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бхубанешвар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100