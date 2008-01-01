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На выходные в Москве по-прежнему тепло и без снега

ИА "Метеоновости" / 12:48 Четверг, 19 декабря



атмосферного давления, погода решила взять тайм-аут. И именно на выходные.



Не исключено, что она побалует даже редкими лучами солнца.



Проводив неделю густыми туманами, а затем крепким ветром, в пятницу погода возьмет курс на стабильность. Штормовой циклон, покинет Центральный район, устремив путь на Урал. А его место займет промежуточный гребень высокого давления, что приведет к росту атмосферного давления в столичной области и уменьшению облачности.



В пятницу, 20 декабря, ночью еще ветрено, местами порывы северо-западного ветра до 15-17м/с, но без осадков. В течение суток температура воздуха в столице около 0 градусов, по области подморозит до -3. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 5-6 градусов.



В субботу при переменной облачности ночью подморозит в городе до -2 градусов, по области до -5. А днем, при слабом ветре температура вновь преодолеет нулевую отметку: потеплеет до +2.



В воскресенье атмосферное давление станет понижаться, скажется влияние нового атлантического циклона. Пока существенных осадков не ожидается, но с южным ветром в центр России вновь станет поступать тепло. Температура в ночные часы в Москве и на западе Подмосковья станет положительной, и днем до 3 тепла. Вновь аномалия средней суточной температуры превысит +7 градусов.



При таком тепле о снеге можно только помечтать! / meteonovosti.ru /



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