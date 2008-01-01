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Новости погоды
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О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 19 декабря

  Погоду в столичной области будет тыловая часть циклона. При сплошной облачности осадков не ожидается. . Температура воздуха в Москве и области +2..+4 градуса. Ветер северо-западный 7-12м/с, местами порывы 15-20м/с. Относительная влажность воздуха 60-65%. / meteonovosti.ru /
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