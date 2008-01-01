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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:23 Пятница, 20 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст. Относительная влажность около 70%.

Биологические ритмы человека тесно связаны с природой и внешними условиями. Не характерные, порой аномальные колебания погодных факторов, нарушая эти связи, могут оказывать сильное влияние на самочувствие, психологическое состояние, а у лиц с различными хроническими болезнями, осложненными повышенной метеочувствительностью, вызывать серьезные нарушения в состоянии, способствовать обострениям и ухудшениям общего самочувствия.

В этом плане, декабрьская погода бьет рекорды: не зимний характер погоды с высокими температурами, постоянная облачность, повышенная влажность, перепады атмосферного давления, и самое неблагоприятное - это выраженный дефицит кислорода в приземном слое воздуха, стали причиной роста погодообусловленных обострений при многих хронических заболеваниях. Прежде всего, при сердечно-сосудистой патологии, состояниях, связанных с кислородной недостаточностью, воспалительных заболеваниях суставов и позвоночника, органов дыхания. Специалисты рекомендуют метеочувствительным людям строго соблюдать рекомендованный врачом курс лечения; если острая реакция на погоду сопровождается проявлениями тревоги, плохим настроением помогут препараты седативного действия растительного происхождения. Конечно, необходимо соблюдать режим труда и отдыха, даже при такой не очень комфортной погоде нужно найти время для небольших прогулок на воздухе.

Геомагнитная обстановка 20 декабря прогнозируется неустойчивая. / meteonovosti.ru /
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