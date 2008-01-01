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О Московской погоде по итогам двух декад

ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 20 декабря



Розовая зима, обещанная метеорологами в конце осени, уверенно с первых дней декабря шагает по столичному региону. За все 20 дней декабря среднесуточная температура воздуха ни разу не опускалась ниже среднемноголетних значений, а напротив значительно превышала их. При чем, если в первую декаду это превышение было от 0 до 8 единиц, то в последующие 10 дней декабря температура воздуха стабильно превышала норму на 5- 8 градусов!



В среднем за 20 дней отклонение составило 5,6 градусов (норма декабря -5,2 градуса, а фактическая температура двух декад по данным наблюдений 0,8 градуса)



Зато по количеству выпавших осадков декабрь этого года рискует остаться в аутсайдерах. При месячной норме в 52 мм выпало 16 мм, а это всего лишь 31% от нормы. При все этом, снежный покров и не думал задерживаться на территории столицы больше суток. А ведь по статистике к 20 декабря высота снега должна достигать здесь 15см. Но чем дальше в декабрь, тем теплее: 2 декабря зафиксирована самая низкая температура в -5,2, а 18 декабря, напротив, самая высокая 5,6 градусов. Что, кстати, и составило новый рекорд для этого дня, прежний был не поколебим целых 133 зимы, с 1886 года!



20 декабря 2019 в столице также обещает выбиться в лидеры и превысить норму, которая по многолетним значениям для этого дня составляет - 6,5 градуса. Самая низкая температура в этот день была зафиксирована в очень далеком 1891 году, тогда морозы остудили воздух до - 33,4 градусов, а вот рекорд тепла этого дня совсем недавний: в 2015 году +5,0 градусов.



В пятницу, 20 декабря текущего года в Москве, при переменной облачности, прогнозируется от 1 до 3 градусов тепла. И вероятность побить рекорд четырехлетней давности не очень высока. / meteonovosti.ru /



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