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Новости погоды
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Камчатский край продолжает засыпать снегом
ИА "Метеоновости" / 10:33 Пятница, 20 декабря

  Ненастная осень в восточных районах России плавно перетекла в декабрь. В ноябре наибольшее количество осадков из-за частых визитов циклонов выпало на востоке России. До двух месячных норм досталось Хабаровскому, Приморскому краям, Сахалину и Курилам. Но лидером по ненастью стал Камчатский край. В Петропавловске Камчатском за последний месяц осени выпало более двух месячных норм осадков. Не унимаются циклоны и в декабре. Один сменяет другой и минувшие сутки не стали исключением. Глубокий циклонический вихрь кружил над полуостровом. На юге Камчатского края сохранялась штормовая погода. Шел снег, вперемежку с мокрым снегом, осадки были сильными и добавили в декабрьскую копилку до 15 мм, при усилении ветра до 31 м/с бушевала метель. Снегопады с метелями и усилением ветра отмечались и в соседней Магаданской области.

Сегодня циклон движется на северо-восток, подчиняя своему влиянию восточное побережье Чукотского а.о. А уже в субботу его центр окажется над арктическими морями. В зону его влияния попадут восточные районы Якутии, Магаданская область и Чукотка, где ожидаются осадки в виде снега, порывистый ветер, метели. Мало изменится погода и в воскресенье. / meteonovosti.ru /
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