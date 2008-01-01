

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Камчатский край продолжает засыпать снегом

ИА "Метеоновости" / 10:33 Пятница, 20 декабря



Ненастная осень в восточных районах России плавно перетекла в декабрь. В ноябре наибольшее количество осадков из-за частых визитов циклонов выпало на востоке России. До двух месячных норм досталось Хабаровскому, Приморскому краям, Сахалину и Курилам. Но лидером по ненастью стал Камчатский край. В Петропавловске Камчатском за последний месяц осени выпало более двух месячных норм осадков. Не унимаются циклоны и в декабре. Один сменяет другой и минувшие сутки не стали исключением. Глубокий циклонический вихрь кружил над полуостровом. На юге Камчатского края сохранялась штормовая погода. Шел снег, вперемежку с мокрым снегом, осадки были сильными и добавили в декабрьскую копилку до 15 мм, при усилении ветра до 31 м/с бушевала метель. Снегопады с метелями и усилением ветра отмечались и в соседней Магаданской области.



Сегодня циклон движется на северо-восток, подчиняя своему влиянию восточное побережье Чукотского а.о. А уже в субботу его центр окажется над арктическими морями. В зону его влияния попадут восточные районы Якутии, Магаданская область и Чукотка, где ожидаются осадки в виде снега, порывистый ветер, метели. Мало изменится погода и в воскресенье. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



