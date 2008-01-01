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У наших западных соседей туманы и гололед
ИА "Метеоновости" / 11:25 Пятница, 20 декабря

  С начала недели на всю территорию Европы с южными и юго-западными ветрами поступает очень теплый и влажный средиземноморский воздух. В тепле пребывают не только российские территории, но и наши западные соседи: Литва, Республики Беларусь и Украина. В прошедшие сутки именно здесь сформировались самые большие по величине температурные аномалии. В Беларуси и Украине температура воздуха превысила многолетние значения на 8-10 градусов. Очень теплый и влажный воздух, перемещающийся над более холодной подстилающей поверхностью, привел к образованию туманов разных типов.

В минувшие сутки густая пелена туманов накрыла Литву, Беларусь и Украину. Видимость в тумане уменьшалась до 500 метров, а местами и ниже. Так, в белорусских городах Гродно, Волковыск и Брест видимость при тумане уменьшилась до 200 метров, в городе Каунас (Литва) видимость уменьшилась до 100 метров, украинские города Черкассы, Первомайск и Новосмиргород и вовсе скрылись из вида, здесь видимость составляла 50 метров и менее.

Особенностью адвективных туманов является увеличение плотности с высотой. При этом видимость у поверхности Земли может быть вполне удовлетворительной, но стоит подняться на несколько десятков метров (30-50 м), как горизонтальная видимость совершенно исчезает. Туманы представляют большую опасность для авиации, особенно на малых высотах. Продвигаясь со значительными скоростями (20-40 км/час) они могут удерживаться длительное время и нарушить работу аэропортов.

Часто туманы смешанного типа приводят к образованию еще одного опасного метеорологического явления погоды - гололеда. Гололед в прошедшие сутки отмечался в Литве, Украине (местами диаметр составил 1 мм), в Беларуси, где зафиксирован диаметр до 2 мм. / meteonovosti.ru /
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