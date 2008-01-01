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Очаг аномального тепла над центром России

ИА "Метеоновости" / 12:23 Пятница, 20 декабря



Теплый и влажный средиземноморский воздух преодолевает огромные расстояния и охватывает не только южные районы европейской территории , но и ее среднюю полосу. В минувшие сутки среднесуточная температура превысила норму на 6 градусов. Ее максимальное значение в дневные часы составило от 1 до +7 градусов, а в одной из самых холодных областей Центрального федерального округа, Костромской, был даже установлен суточный рекорд. Максимальная температура составила +4.2 градуса, оставив предыдущий рекорд со значением +3.5 в 1998 году.



Обновлен температурный рекорд и в столице. Новое значение максимальной температуры для 19 декабря теперь составляет +6.5 градусов. Но, несмотря на столь высокие температуры, дискомфорт в погоду внес порывистый ветер.



Сегодня, уже в тыловой части циклона, лишь на востоке округа пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на остальной территории существенных осадков не ожидается, порывы ветра могут достигать 13-20 м/с, на севере округа поднимется метель. Температура немного понизилась, но еще остается существенно выше нормы. / meteonovosti.ru /



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