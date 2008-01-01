Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
20 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Очаг аномального тепла над центром России
ИА "Метеоновости" / 12:23 Пятница, 20 декабря

  Теплый и влажный средиземноморский воздух преодолевает огромные расстояния и охватывает не только южные районы европейской территории , но и ее среднюю полосу. В минувшие сутки среднесуточная температура превысила норму на 6 градусов. Ее максимальное значение в дневные часы составило от 1 до +7 градусов, а в одной из самых холодных областей Центрального федерального округа, Костромской, был даже установлен суточный рекорд. Максимальная температура составила +4.2 градуса, оставив предыдущий рекорд со значением +3.5 в 1998 году.

Обновлен температурный рекорд и в столице. Новое значение максимальной температуры для 19 декабря теперь составляет +6.5 градусов. Но, несмотря на столь высокие температуры, дискомфорт в погоду внес порывистый ветер.

Сегодня, уже в тыловой части циклона, лишь на востоке округа пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на остальной территории существенных осадков не ожидается, порывы ветра могут достигать 13-20 м/с, на севере округа поднимется метель. Температура немного понизилась, но еще остается существенно выше нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Сб.
21 дек.
+2
Вс.
22 дек.
+2
Пн.
23 дек.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Катима Мулило		 -52
Екючю

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Барисал

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100