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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:23 Пятница, 20 декабря

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0,5..1,2 градуса; Северном 0,3..1,1 градуса, Северо-восточном 0,2..1,8 градуса, Восточном 0,8..1,0 градуса, Юго-восточном 0,6..1,3 градуса, Южном 0,2..1,4 градуса, Юго-Западном 0,0..0,5 градуса, Западном -0,7..+0,4 градуса, Северо-западном 0,1..0,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура -0,3..+0,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -0,6..+0,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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Екючю

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Барисал

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