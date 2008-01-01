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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:23 Пятница, 20 декабря



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0,5..1,2 градуса; Северном 0,3..1,1 градуса, Северо-восточном 0,2..1,8 градуса, Восточном 0,8..1,0 градуса, Юго-восточном 0,6..1,3 градуса, Южном 0,2..1,4 градуса, Юго-Западном 0,0..0,5 градуса, Западном -0,7..+0,4 градуса, Северо-западном 0,1..0,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура -0,3..+0,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -0,6..+0,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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