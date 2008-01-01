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На Европейском юге погода Балканского полуострова

ИА "Метеоновости" / 12:38 Пятница, 20 декабря



Южные территории России первыми встречают средиземноморское тепло. В прошедшие сутки температура воздуха здесь превысила норму на 10, а местами и более градусов. При этом не обошлось без рекордов. Они были установлены в большинстве южных городов. Они были установлены в Астрахани (+10 градусов ), Махачкале (+13.2), Грозном (+14.2), Армавире (+15.1), Керчи (+15.3) и многих других городах. Но самая высокая температура отмечалась во Владикавказе, +19.8 градусов, что на 3.5 градуса выше рекорда 1982 года. До таких же значений разогрелся воздух и в столице Греции - Афинах.



Но и на европейском юге, как и у наших западных соседей, поступающий теплый и влажный воздух привел к образованию туманов. Самые густые туманы отмечались в Крыму. В Севастополе видимость в тумане уменьшалась до 500 метров, в Джанкое - до 200 метров, а в Евпатории этот показатель достиг 50 метров. / meteonovosti.ru /



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