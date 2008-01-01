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Санкт-Петербург ожидают спокойные выходные

ИА "Метеоновости" / 13:15 Пятница, 20 декабря



Активный балтийский циклон наделал немало шума - на северо-западе Европейской России он отметился обильными осадками и штормовым ветром. Разбушевавшаяся стихия нанесла урон и принарядившемуся перед Новым годом Санкт-Петербургу. Но накануне выходных благодаря промежуточному гребню высокого давления атмосфера стабилизировалась - ветер слабый, осадков нет. Термометры в городе показывают небольшой плюс, по области немного подморозило, на дорогах гололедица.



Неугомонная Атлантика продолжает плести интриги - в выходные под давлением семейства охвативших Европу циклонов атмосферный гребень переместится на восток, открывая путь влажному воздуху с юго-запада. При температуре около нуля в субботу ночью и утром в Северной столице ожидаются осадки, в воскресенье возможен дождь, станет теплее - днем +3..+6. Ветер юго-восточный, от слабого до умеренного. Атмосферное давление будет плавно понижаться. Очень теплым и влажным будет и начало следующей недели. / meteonovosti.ru /



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