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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:47 Суббота, 21 декабря



Субботняя погода побалует москвичей отсутствием отрицательных погодных факторов. Можно сказать, что в целом выходной день будет благоприятствовать прогулкам и уличным забавам.



По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 21 декабря при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит 0..+2 градуса, по области -3..+2. Ветер южного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление будет близко к норме.



Однако, по-прежнему влажность воздуха будет сохраняться повышенной, а содержание кислорода в воздухе очень низким (в среднем на 25 единиц меньше нормы). Это не сможет не повлиять на самочувствие метеозависимых людей, у которых высок риск проявления метеопатических реакций. Прежде всего речь идет о лицах, страдающих хронической кислородной недостаточности, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма и атеросклерозом сосудов. Следует более тщательно уделить внимание своему самочувствию гипо- и гипертоникам, людям с легочной патологией и вегетативными расстройствами. Для всех этих категорий, необходимо обязательное выполнение рекомендаций врача, поддерживающая терапия, прием адаптогенов растительного происхождения, соблюдение режима труда и отдыха, а если позволяет самочувствие - легкие, не нагрузочные прогулки на воздухе с дыхательными упражнениями.



Геомагнитная обстановка 21 декабря прогнозируется спокойная с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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