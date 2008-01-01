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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:11 Суббота, 21 декабря



Вторая декада декабря завершилась в Москве осенним пейзажем. Подстилающая поверхность по-прежнему без снега, а температура воздуха соответствует первой декаде ноября.



И хотя слова А.С.Пушкина: "Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе, на 3 в ночь:", относятся к Санкт-Петербургу, в этом году и московская погода в ожидании снега.



В последние годы декабрьская погода редко балует москвичей морозами. В последний раз студеным выдался декабрь 2012 года, когда средняя за месяц температура была ниже нормы на 2.5 градуса. Но самые сильные морозы в эти сутки отмечались в 1919 году, под утро 21 декабря они усилились до -8.4 градусов, что стало рекордом суточного минимума.



А самый теплый день текущей даты, с температурой +9.1 градуса, наблюдался в 2015 году, что и стало рекордом, но уже суточного максимума. 2015 год не стал самым теплым за весь ряд метеорологических наблюдений, но он отличился тем, что в течение пяти дней подряд (с 20 по 24 декабря) отмечались температурные рекорды.



Рекордное количество выпавших осадков зафиксировано в 2011 году - 13 мм за сутки. / meteonovosti.ru /



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