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На Сахалине рекордные морозы

ИА "Метеоновости" / 11:51 Суббота, 21 декабря



Накануне Сахалин пересек холодный атмосферный фронт, который затянул в свою циркуляцию арктический воздух, и среднесуточная температура оказалась ниже многолетних значений на 6-8 градусов. Вторжение холода сопровождалось порывистым, до 18 м/с, а местами и штормовым ветром, до 24 м/с. В населенном пункте Поронайск обновился абсолютный минимум температуры за 20 декабря, который теперь составляет -32.7, что ниже предыдущего на градус и зафиксированного в 2017 году.



Воскресный день на Сахалине обещает быть холодным. В северных и центральных районах местами пройдет небольшой снег, на севере ветер усилится в порывах 10-15 м/с, ночной мороз окрепнет до -25..-30. / meteonovosti.ru /



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