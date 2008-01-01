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Новости погоды
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На Чукотке погода налаживается
ИА "Метеоновости" / 12:27 Суббота, 21 декабря

  В последний рабочий день уходящей недели циклон, поднимаясь к северо-востоку, отметился на севере Курильской гряды сильным снегом, количеством до 14 мм осадков, на юге гряды ветер усиливался в порывах до 23 м/с. Пострадал от циклона и Камчатский край, где тоже прошел сильный снег, выпало до 15 мм осадков, кружили метели при штормовом, до 28 м/с, ветре. Подойдя к Чукотке, циклон оставался таким же активным. Обрушился сильным снегопадом, насыпало до 17 мм осадков, кружила метель при почти что ураганном ветре до 31 м/с.

В субботу центр циклона вышел на континентальные районы Чукотки, а вместе с ним и зона штормовой погоды. В воскресенье атмосферный вихрь уйдет на северо-восток, оставляя в своем тылу Чукотку. Снегопады ослабеют, порывистый ветер 15-20 м/с, только на побережье, с низовой метелью, морозы будут набирать силу, при переменной облачности -33..-38, в континентальной части -43..-48 градусов. / meteonovosti.ru /
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