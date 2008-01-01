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Новости погоды
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Вокруг Байкала морозы крепнут день ото дня
ИА "Метеоновости" / 12:55 Суббота, 21 декабря

  Территорию вокруг Байкала контролируют антициклоны. При ясной малооблачной погоде в ночные и утренние часы происходит интенсивное выхолаживание воздуха. Так в ночь на 21 декабря в Бурятии морозы усиливались до -35..-39, в Забайкальском крае местами до -44, а в Иркутской области столбик термометра вплотную подобрался к отметке -45. Среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 4-6 градусов.

В предстоящие сутки погода по-прежнему будет формироваться на фоне повышенного атмосферного давления. При переменной облачности преимущественно без осадков, ночью в Иркутской области при прояснениях до -34, в северных и верхнеленских районах до -43 градусов. В Бурятии в ранние утренние часы около -30, местами до -42 градусов, в центральных, южных районах и в Прибайкалье морозы заметно мягче. В Забайкальском крае под утро -31..-36, местами до -45, на юге Прибайкалья около -25 градусов. / meteonovosti.ru /
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