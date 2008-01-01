

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода бьет рекорды на Европейской территории

ИА "Метеоновости" / 13:34 Суббота, 21 декабря



До Нового Года остается все меньше времени, а зима не торопится на территорию Европейской России, среднесуточная температура воздуха в большинстве районов превышает многолетние значения на 5-7, а местами и на 8-10 градусов. Обосновавшийся теплый воздух способствует обновлению инструментальных наблюдений за погодой. Вот и минувший день не стал исключением.



В Ульяновске, что на Средней Волге, второй день подряд температура бьет рекорды. 20 декабря абсолютный максимум составил +2.4, что выше предыдущего всего лишь на 0.2 градуса, зафиксированного в 1956 году. В Астрахани тоже второй раз подряд воздух прогревался до +10, прежний абсолютный максимум для этого дня +8.2 наблюдался в 1996 году. Второй день подряд обновляется рекорд температуры и в Минеральных Водах (Ставропольский край), 20 декабря было +13.9, что выше прежнего на 0.9 градуса двадцатилетней давности.



Количеством рекордов отличилась республика Чечня. В Грозном во второй раз подряд вносятся изменения в инструментальные наблюдения за погодой. 20 декабря воздух разогревался до +13.4, предыдущий рекорд +10.5 градусов зафиксирован 5 лет тому назад. Гудермес третий раз подряд устанавливает рекорды по температуре. Новый абсолютный максимум теперь +14.1, прежний +11 наблюдался в 2014 году. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



