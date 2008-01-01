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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:33 Воскресенье, 22 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на западной периферии уходящего антициклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 3..5, по области 0..5 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность около 80%.



Для большинства метеозависимых людей, в частности с заболеваниями органов дыхания (хроническая обструктивная болезнь легких с дыхательной недостаточностью, бронхиальная астма и др.), сердечно-сосудистыми болезнями, прежде всего ИБС, нарушением ритма, гипертонии и гипотонии, нейроциркуляторной астенией, с частыми приступами мигрени сохраняются биотропные погодные условия, обусловленные выраженным дефицитом кислорода в приземном слое воздуха (ниже климатической нормы более, чем на 20 единиц).



Необходимо строго выполнять рекомендации врача, принимать препараты, улучшающие общее состояние, стараться избегать повышенных физических нагрузок, использовать препараты растительного происхождения повышающие иммунные механизмы, больше бывать на свежем воздухе.



Геомагнитная обстановка 22 декабря прогнозируется спокойная. / meteonovosti.ru /



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