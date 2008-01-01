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В Якутии побит рекорд тепла

ИА "Метеоновости" / 10:37 Воскресенье, 22 декабря



Накануне, к низовьям Индигирки прорвался небольшой циклон, который, казалось бы, погоды не сделает. Но вместе с ним прорвалась и порция очень теплого воздуха. В поселке Чокурдах, что располагается за Полярным кругом в Якутии, к концу дня максимальная температура достигла рекордных значений. Новый абсолютный максимум 21 декабря -11.6, предыдущий -13.6 градусов зафиксировав в 1963 году. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму в поселке более, чем на 12 градусов. Повышение температуры сопровождалось снегом, выпало до 5 мм осадков, и метелями при ветре в порывах 12-14 м/с.



В воскресенье в Чокурдахе сохранится снежная погода, но в тылу циклона, температура начнет возвращаться в свои привычные рамки, -22..-27 градусов.



В начале новой недели снег постепенно прекратится и днем около -25 градусов, что все же выше климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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