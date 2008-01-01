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Новости погоды
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Амурская область во власти аномального холода
ИА "Метеоновости" / 11:24 Воскресенье, 22 декабря

  Накануне область повышенного атмосферного давления простиралась от Норильская через Забайкалье на Амурскую область. По восточной периферии опускался арктический воздух. И в ночь на 22 декабря в Приамурье выше -33 градусов не было, а местами воздух остывал до -40..-45 градусов.

В воскресенье Амурская область останется под присмотром студеного антициклона, что сулит дальнейшее усиление морозов.

В начале новой недели синоптическая ситуация не изменится. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами сформируются морозные туманы, в Сковородинском и Благовещенском районах ожидается аномально-холодная погода. В большинстве районов не только севера, но и центра и юга ночью морозы окрепнут до -39..-44, на юге до -35..-40, местами -30..-35 градусов, днем -18..-23, местами -28..-33 градуса. Среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 7-9 градусов.

Усиление мороза может привести к нарушениям в работе объектов ЖКХ, энергетики, а также росту количества бытовых пожаров при использовании нагревательных приборов. / meteonovosti.ru /
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