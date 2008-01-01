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22 декабря в Северное полушарие пришла астрономическая зима

ИА "Метеоновости" / 12:16 Воскресенье, 22 декабря



Сегодня в Северном полушарии день зимнего солнцестояния, который является самым коротким днём в году с самой длинной ночью.



Сегодня продолжительность дня составит всего-навсего 6 часов и 52 минуты. Закат солнца ожидается примерно в половине четвертого и ближайшая ночь будет самой длинной, которая продлится 17 часов. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце почти не меняет склонения, его полуденные высоты в небе почти неизменны. Отсюда и происходит название - солнцестояние. Но уже совсем скоро ночи будут становиться короче, сначала на минуту, а затем все больше и больше.



В високосные годы этот день приходится на 21 декабря. Дата солнцестояния сдвигается на один день за каждые 3000 лет.



Ученые называют этот день началом астрономической зимы, температура воздуха будет постепенно снижаться, поэтому минимальные значения обычно приходятся на январь.



Дату зимнего солнцестояния люди смогли определить еще в древние времена, в результате чего возникло множество мифов и традиций, связанных с этим днем.



Например, известно, что такие культовые сооружения, как Стоунхендж в Великобритании и Ньюгрейндж в Ирландии были ориентированы именно по расположению солнца в день начала астрономической зимы.



Во многих культурах зимнее солнцестояние ассоциировалось с началом нового года, рождением богов и так далее. У славянских народов этот период знаменовался началом колядок. / meteonovosti.ru /



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