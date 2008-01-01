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Новости погоды
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В центре Красноярского края морозы ослабеют
ИА "Метеоновости" / 12:34 Воскресенье, 22 декабря

  В субботу центральные и южные районы Красноярского края находились на западной периферии антициклона, осадков практически не было, на западе, благодаря южным ветрам, минимальная температура не опускалась ниже -15 градусов, а на остальной территории морозы достигали -30..-35, в отдельных районах до -40 градусов.

Но уже сегодня циклон, который располагается над юго-восточными областями Западной Сибири, начнет оказывать влияние на погоду центральных областей. Начнется снег, ветер окрепнет в порывах до 12 м/с, на западе температура повысится до -4 градусов.

В начале новой недели центральные и южные районы Красноярского края останутся под влиянием циклона, который отправится на север. При облачной погоде с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, резкий ветер до 12 м/с, и морозы, по местным перкам небольшие: ночью -13..-18, местами до -28 градусов, на западе и вовсе -7..-12, днем -5..-10, местами -15..-20 градусов. / meteonovosti.ru /
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