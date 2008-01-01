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Крым: рекордное тепло сменится дождями и прохладой

ИА "Метеоновости" / 12:56 Воскресенье, 22 декабря



В течение нескольких дней жители Крыма наслаждались теплом и солнцем. Среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 4-6 градусов, что и стало причиной обновления инструментальных наблюдений за погодой.



20 декабря в Феодосии температура повышалась, чуть ли не, до летних значений, +25.3, предыдущий абсолютный максимум этого дня +17.3 зафиксирован в 1937 году. 21 декабря обновился рекорд температуры в Черноморском, новый +13.9, что выше прежнего на 0.9 градуса почти что шестидесятилетней давности.



В воскресенье Крым останется в теплом секторе атлантического циклона, но с запада уже приближаются атмосферные фронты. В начале новой недели увеличится облачность, местами прошумят кратковременные дожди, во влажном воздухе в отдельных районах сформируются туманы, ветер окрепнет в порывах 17-22 м/с, преобладающая температура днем 10..15 градусов.



Во вторник к Крыму подойдет центр волнового циклона, который до середины недели и будет поливать дождями и максимальная температура днем понизится на пару градусов. / meteonovosti.ru /



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