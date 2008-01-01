Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
22 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Крым: рекордное тепло сменится дождями и прохладой
ИА "Метеоновости" / 12:56 Воскресенье, 22 декабря

  В течение нескольких дней жители Крыма наслаждались теплом и солнцем. Среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 4-6 градусов, что и стало причиной обновления инструментальных наблюдений за погодой.

20 декабря в Феодосии температура повышалась, чуть ли не, до летних значений, +25.3, предыдущий абсолютный максимум этого дня +17.3 зафиксирован в 1937 году. 21 декабря обновился рекорд температуры в Черноморском, новый +13.9, что выше прежнего на 0.9 градуса почти что шестидесятилетней давности.

В воскресенье Крым останется в теплом секторе атлантического циклона, но с запада уже приближаются атмосферные фронты. В начале новой недели увеличится облачность, местами прошумят кратковременные дожди, во влажном воздухе в отдельных районах сформируются туманы, ветер окрепнет в порывах 17-22 м/с, преобладающая температура днем 10..15 градусов.

Во вторник к Крыму подойдет центр волнового циклона, который до середины недели и будет поливать дождями и максимальная температура днем понизится на пару градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+3
Пн.
23 дек.
+7
Вт.
24 дек.
+6
Ср.
25 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Однадатта		 -48
Омсукчан

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Кхаммам

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100