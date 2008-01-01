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Новости погоды
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На Европейском Севере оттепель
ИА "Метеоновости" / 13:14 Воскресенье, 22 декабря

  Неугомонная Атлантика неутомимо поставляет на Европейскую территорию теплый и влажный воздух. Накануне в Мурманской области прошел сильный снег, количеством до 11 мм осадков, Архангельской до 8 мм, во влажном воздухе формировались туманы, видимость ухудшалась до 200-500 метров, в Мурманской области и вовсе до 50 метров, в отдельных районах наблюдался гололед, изморозь и сложные отложения.

В начале новой недели на Европейский Север поступит очередная порция тепла и влаги. В Архангельской, Вологодской областях, а также в республике Коми осадки разной интенсивности и продолжительности, утром и днем с туманами, в отдельных районах гололед, температура повысится до оттепели. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на пару градусов. / meteonovosti.ru /
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