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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:10 Понедельник, 23 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в передней части циклона, под влиянием атмосферных фронтов. Продолжится адвекция теплого воздуха. При облачной погоде, пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 3..8 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт ст. Относительная влажность около 85%.

В Москве и Подмосковье погода продолжает оказывать негативное влияние на метеозависимых людей. Это обусловлено аномально низким содержанием кислорода в воздухе, ощутимыми колебаниями атмосферного давления на пониженном фоне, высокой влажностью. Прежде всего, это относится к тем, кто длительное время страдает заболеваниями бронхо-легочной системы с проявлениями кислородной недостаточности, системы кровообращения, эндокринными заболеваниями. Такой характер погоды может провоцировать недомогание, снижение физической активности, различные психо-эмоциональные расстройства. Специалисты рекомендуют вести активный образ жизни, если нет противопоказаний, заниматься спортом, что будет способствовать постоянному повышению защитных сил. Но самое главное, выполнять рекомендации лечащих врачей по профилактике и лечению имеющихся болезней. / meteonovosti.ru /
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