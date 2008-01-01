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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:45 Понедельник, 23 декабря

  До Нового Года остается все меньше времени, а за окном унылый осенний пейзаж, и только календарь напоминает о зиме. Декабрь в очередной раз решил преподнести сюрприз.

По прогнозу Московского метеобюро, сегодня, 23 декабря, при облачной погоде пройдет небольшой дождь, а температура в столице повысится до 6..8 градусов. Это значит, что может быть обновлен рекорд абсолютного максимума этого дня, который составляет +5.9 градусов, зафиксированного в 2015 году.

Настоящими русскими морозами отличался позапрошлый век. В 1892 году в ранние утренние часы в Москве воздух остывал до -36 градусов и с тех пор температуры ниже не было ни разу.

В прошлом, 2018 году, погода была более благосклонна к москвичам. Минимальная температура составляла -7.8, днем -7.1, кружил небольшой снег, высота снежного покрова составляла 24 см. / meteonovosti.ru /
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