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Новости погоды
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Когда похолодает в Санкт-Петербурге?
ИА "Метеоновости" / 10:39 Понедельник, 23 декабря

  Северо-западная часть Европейской России находится на восточной периферии обширной области низкого давления, охватившей почти всю Европу и часть Европейской территории России. С юго-запада сюда поступает теплый и влажный воздух с Атлантики, который, к тому же, по пути проходит через Средиземноморье. Поэтому в конце минувших выходных здесь было особенно тепло - 22 декабря температура в Северной столице повысилась до +5,5, а среднее суточное значение превысило норму на 8 градусов.

Конечно, встреть самый долгожданный праздник года хотелось бы в декорациях зимней сказки, а не на фоне осенней серости и сырости. Увы, в ближайшие дни погода в Северной столице останется пасмурной, временами с дождем, возможен туман. Показания термометров будут близки к рекордам - +3..+6. А вот ближе к выходным атмосферные потоки перестроятся на северные румбы, немного подморозит, но: Удастся ли "минусу" продержаться до Нового года? Да и вопрос со снежным покровом в небесной канцелярии никак не решается. / meteonovosti.ru /
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