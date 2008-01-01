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И вновь на Камчатке непогода

ИА "Метеоновости" / 10:56 Понедельник, 23 декабря



Обширный азиатский антициклон пытается вытеснить ненастные вихри из восточных районов России. И в прошедшие выходные дни антициклону удалось установить власть над погодой в большинстве районов Дальневосточного округа. И лишь Камчатский край еще оставался под влиянием уходящего к американскому континенту циклона. На севере края шел сильный снег, выпало 35-37 мм осадков, при усилении ветра до 20 м/с и более заметали метели. Ветреная погода отмечалась и на побережье Хабаровского края. Небольшой снег прошел на востоке округа: в восточных районах Якутии, Магаданской области и Чукотском а.о. На остальной территории погода была относительно спокойная.



Но уже в ближайшие дни в Охотском море формируется очередной циклон. Он испортит погода на всей акватории, примыкающей к акватории моря. На побережье Хабаровского края сохранится ветреная погода. В Магаданской области снег, метели, порывистый ветер. Но хуже всего погода ожидается опять в Камчатском крае: сильный снег, штормовой ветер, метели, гололедица. / meteonovosti.ru /



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