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Новости погоды
Предстоящая ночь может стать самой теплой в декабре
ИА "Метеоновости" / 11:21 Понедельник, 23 декабря
Несмотря на аномально теплую погоду в Москве в текущем декабре (ни одного дня не отмечалось с отрицательной аномалией температуры воздуха) в ночные часы температура, тем не менее, приближалась к нулевой отметке. И лишь в ночь на 19 декабря, было тепло, +4.5 градусов.
По прогнозу синоптиков, в предстоящие сутки температура воздуха в течение суток не изменится и составит как ночью, так и днем +5:+7 градусов. И это будет самая теплая ночь декабря 2019 года. / meteonovosti.ru /
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