

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальные холода в Восточной Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:59 Понедельник, 23 декабря



В этом году зима долго не могла установиться на сибирских просторах. В течение двадцати дней месяца удерживалась аномально теплая погода с температурой на 4-5 градусов превышающей норму, как в северных, так и в южных районах. И лишь в выходные дни на сибирские просторы пришли морозы. В ночь на понедельник в северной половине Красноярского края морозы усилились до -35:-39 градусов, на востоке Эвенкии до -45 градусов. Двадцатиградусные морозы отмечались и в южных районах Красноярского края. Сильные морозы были в Иркутской области, на юге до -35, на севере области до -44 градусов.



Холодный воздух свободно проникает и в континентальные районы Дальнего Востока. Сорокаградусные морозы отмечались в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области. В Якутии температура повсеместно перешагнула тридцатиградусный рубеж, а в северной половине морозы усилились до -45. И все же самым холодным остается район Оймякона. В ночь на 23 декабря температуре десятых градусов не хватило до -50.



В ближайшие сутки в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке повсеместно сохранится аномально холодная погода. Температура воздуха предполагается на 1-4 градуса ниже многолетних значений.



К середине недели холодная погода на Дальнем Востоке и в Иркутской области сохранится, а в Красноярском крае потеплеет. Температура повысится до нормы, а местами ожидается и выше ее на 1-4 градуса, но ненадолго. К завершению неделю новая волна холода захлестнет всю территорию Восточной Сибири. Температура будет ниже нормы на 10-12 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



