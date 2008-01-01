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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:27 Понедельник, 23 декабря



В 12 часов в Москве облачно, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,9..5,4 градуса; Северном 4,7..5,2 градуса, Северо-восточном 4,4..5,1 градуса, Восточном 4,0..4,3 градуса, Юго-восточном 3,6..4,9 градуса, Южном 4,4..5,0 градуса, Юго-Западном 4,4..5,1 градуса, Западном 4,4..5,7 градуса, Северо-западном 4,3..5,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 5,1..5,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, морось, температура воздуха 4,2..5,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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