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Погода в Москве: без снега и мороза

ИА "Метеоновости" / 12:39 Понедельник, 23 декабря



погодой.



Пока рекордсменом по теплу остается декабрь 2006 года, со средней месячной температурой воздуха +1.2 градуса, при норме -6.1. Но тогда снежный покров установился после 19 декабря, и под Новый год в Москве было 7 см снега.



Декабрь 2019 года пока лидирует по "бесснежью". И на этой неделе ни снега, ни мороза жителям мегаполиса погода не обещает. Она останется под влиянием атлантических циклонов, щедро поставляющих океаническое тепло в среднюю полосу России.



23 декабря, по прогнозам синоптиков, максимальная температура в городе составит около 6 тепла, что сулит новый рекорд.



Во вторник в столичном регионе сыро и очень тепло, средняя суточная температура воздуха будет соответствовать середине октября.



В среду визиты циклонов ненадолго прервет гребень азиатского антициклона. Существенных осадков не ожидается и в ночные часы из-за прояснений станет прохладнее. В Москве от 0 до +2, по области от -2 на востоке до +3 на западе территории. Максимальная температура днем составит 2..4 градуса, по области местами до 5 тепла. Что тоже близко к рекорду!



В ночь на четверг сохранится облачная с прояснениями погода и температура в Москве от -1 до +1, по области от -2 до +3 градусов. А уже днем, с приближением очередного циклона, небо затянут облака и местами пройдут небольшие осадки. При температуре близкой к нулю, -2:+3, они будут идти в виде слабого дождя вперемешку с мокрым снегом.



В пятницу погода без перемен: облачная, с небольшими осадками и температурой в течение суток около 0 градусов, что выше нормы на 6-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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