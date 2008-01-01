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Очаг аномального тепла в центре России

ИА "Метеоновости" / 13:05 Понедельник, 23 декабря



В минувшее воскресенье самые большие по величине положительные аномалии температуры воздуха сформировались над центральными областями Европейской России. Температура воздуха превысила норму на 10, а в западных и юго-западных областях на 12 градусов.



В большинстве пунктов этой территории максимальная температура в воскресный день установила новые температурные рекорды.



Городами-рекордсменами стали: Смоленск, где температура повысилась до +5.7, что на 0.2 градуса выше рекорда 2015 года, Орел, новый максимум +6.7 градусов (предыдущий +6.5), Брянск со значением +7.6 градусов (предыдущий рекорд - +5.8), Курск новый рекорд +7.6 (предыдущий +5.6, Валуйки (Белгородская область) с температурой +8.0 (предыдущий рекорд +6.5).



Очень теплая погода в перечисленных выше городах с температурными рекордами отмечалась в 2015 году. Но 2019 год стал еще теплее.



В ближайшие дни станет немного прохладнее, но среднесуточная температура останется на 6 градусов выше обычной для этой поры. / meteonovosti.ru /



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