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Пытаемся догнать пятнадцатый год

ИА "Метеоновости" / 13:32 Понедельник, 23 декабря



Третья декада декабря аномально теплой была в 2011 и 2015 годах. Именно в них были установлены рекордные значения температуры. Уже дважды 2019 год эти рекорды обновил. Сегодня температура в столице может установить третий рекорд этого месяца. Пока он принадлежит 2015 году, когда максимальная температура составила +5.9 градусов. Сегодня помехой повышению температуры стал дождь. К 13 часам на метеостанции ВДНХ она повысилась лишь до +4.9 градусов, Но с прекращением осадков, которое ожидается во второй половине дня, температура вполне может достичь заветной планки. / meteonovosti.ru /



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