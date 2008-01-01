Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Понедельник, 23 декабря
В 15 часов в Москве облачно, в центре слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,9..6,4 градуса; Северном 5,6..6,3 градуса, Северо-восточном 5,3..6,2 градуса, Восточном 4,8..5,0 градуса, Юго-восточном 4,2..5,7 градуса, Южном 5,3..6,0 градуса, Юго-Западном 5,0..6,0 градуса, Западном 4,8..5,9 градуса, Северо-западном 4,7..6,2 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура 5,3..5,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4,9..6,0 градуса. / meteonovosti.ru /