Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
23 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:30 Понедельник, 23 декабря

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор обширного многоцентрового атлантического циклона. При сплошной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +6..+8 градусов, по области +3..+8 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 90-95%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+6
Вт.
24 дек.
+6
Ср.
25 дек.
+2
Чт.
26 дек.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Сен-Луи		 -48
Оймякон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Джейкобабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100