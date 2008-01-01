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Температурой рекорд в Москве пока не состоялся

ИА "Метеоновости" / 16:16 Понедельник, 23 декабря



К 16 часам 23 декабря температура воздуха в Москве, на станции ВДНХ, достигла 5,7 градуса. А это значит, что рекорд 2015 года в 5,9 градуса пока устоял.



Поскольку рост температуры в столице продолжается, надежда на новый рекорд еще сохраняется. / meteonovosti.ru /



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