|
|
|
Новости погоды
Температурой рекорд в Москве пока не состоялся
ИА "Метеоновости" / 16:16 Понедельник, 23 декабря
К 16 часам 23 декабря температура воздуха в Москве, на станции ВДНХ, достигла 5,7 градуса. А это значит, что рекорд 2015 года в 5,9 градуса пока устоял.
Поскольку рост температуры в столице продолжается, надежда на новый рекорд еще сохраняется. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.