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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:35 Вторник, 24 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 2..7 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.

В Москве и области декабрь нынешнего года выдался аномально теплый, влажный воздух с повышенным содержанием вредных веществ, выраженный кислородный дефицит и неустойчивое атмосферное давление - все это оказывает на организм непомерную нагрузку, что способствует ухудшению самочувствия и провоцирует обострения заболеваний. В группе люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Колебания температуры и атмосферного давления вызывают сосудистые нарушения, иногда до кризовых, приступы стенокардии и мигрени. Сбой биоритмов, нарушение сна, снижение физической активности и умственной работоспособности, плохое эмоциональное состояние, хроническая усталость, все это проявления слабости вегетативной нервной системы. / meteonovosti.ru /
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