

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:04 Вторник, 24 декабря



Первый зимний месяц не оправдал надежды москвичей на зимнюю погоду. И если по морозам жители мегаполиса не сильно скучают, то увидеть убеленные снегом улицы к Новому году хотел бы каждый москвич. Но ни того, ни другого погода представить не спешит. По предварительным данным, декабрь текущего года войдет в историю рекордно теплым за весь период метеонаблюдений.



Вот и сегодня, по прогнозам синоптиков, максимальная температура в городе составит от 5 до 7 тепла и приблизится к рекорду. Но, скорее всего, он останется в 2015 году, когда температура воздуха 24 декабря повысилась до +9 градусов.



Очень далека сегодняшняя температура от рекорда суточного минимума. Самыми холодными эти сутки были в 1892 году, под утро морозы окрепли до -37.3 градусов. Подобных "сюрпризов" погода не преподносила более ста лет.



Сильными осадками отметился этот день в 1995 году, на город выпало 13.7 мм при месячной норме 56 мм.



В прошлом 2018 году этот день был вполне зимним. Под утро температура понизилась до -9.1, днем потеплело ненамного, до -8.2. Шел сильный снег, выпало около 5 мм осадков. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



