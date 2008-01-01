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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:04 Вторник, 24 декабря

  Первый зимний месяц не оправдал надежды москвичей на зимнюю погоду. И если по морозам жители мегаполиса не сильно скучают, то увидеть убеленные снегом улицы к Новому году хотел бы каждый москвич. Но ни того, ни другого погода представить не спешит. По предварительным данным, декабрь текущего года войдет в историю рекордно теплым за весь период метеонаблюдений.

Вот и сегодня, по прогнозам синоптиков, максимальная температура в городе составит от 5 до 7 тепла и приблизится к рекорду. Но, скорее всего, он останется в 2015 году, когда температура воздуха 24 декабря повысилась до +9 градусов.

Очень далека сегодняшняя температура от рекорда суточного минимума. Самыми холодными эти сутки были в 1892 году, под утро морозы окрепли до -37.3 градусов. Подобных "сюрпризов" погода не преподносила более ста лет.

Сильными осадками отметился этот день в 1995 году, на город выпало 13.7 мм при месячной норме 56 мм.

В прошлом 2018 году этот день был вполне зимним. Под утро температура понизилась до -9.1, днем потеплело ненамного, до -8.2. Шел сильный снег, выпало около 5 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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