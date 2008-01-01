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Новости погоды
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На Камчатке ожидаются предновогодние снегопады и метели
ИА "Метеоновости" / 10:50 Вторник, 24 декабря

  На Дальнем востоке зима - полновластная хозяйка. Территория сильно заснежена, на материковой части обширный антициклон определяет преимущественно сухую и очень холодную погоду. В Комсомольске-на-Амуре температура была недалека от -40, в Хабаровске за -20 и ледяной обжигающий ветер, во Владивостоке около -15 и тоже ветрено. Морозы вышли далеко за пределы материка и накрыли Сахалин, Камчатку, всю Курильскую гряду и северную часть Японских островов. На границе холодного материкового воздуха сложились благоприятные условия для активного циклогенеза в северо-западной части Тихого океана.

Восточнее Средних Курил начал раскручиваться циклон, его путь лежит на северо-восток и уже в среду, 25 декабря, атмосферный вихрь начнет оказывать влияние на южную часть Камчатского полуострова, где ожидается снег и порывистый ветер. В следующие сутки циклон перейдет в стадию максимального развития, на восточном побережье ожидается сильный северо-восточный ветер, местами снег, метель. До окончания недели сохранится ветреная погода, (восточнее Срединного хребта ветер с порывами до сильного), со снегопадами и метелями. Положительной стороной станет потепление примерно на 8-11 градусов, а пока центральной части Камчатки царят морозы за -20. / meteonovosti.ru /
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