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12 рекорд в Москве, последний.в 2019 году..

ИА "Метеоновости" / 11:42 Вторник, 24 декабря







В декабре в результате было перекрыто 3 максимума температуры: 18,19 и 23 числа. А всего за год температурные максимумы перекрывались 6 раз. Для столь теплого года это "крохи". Для примера: только в декабре 2006 года было обновлено 7 максимумов температуры, а в 2015 году 6 максимумов.



Все остальные метеорологические рекорды касались атмосферного давления.



Что касается суточных сумм осадков, то рекордов в уходящем году не было совсем.



Расчеты гидродинамических моделей не сулят никаких рекордных значений метеоэлементов до конца года.



Погода решила остановится на цифре 12! / meteonovosti.ru /



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