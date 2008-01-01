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Новости погоды
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12 рекорд в Москве, последний.в 2019 году..
ИА "Метеоновости" / 11:42 Вторник, 24 декабря

  2019 год еще не завершился, но уже стал самым теплым за последние 140 лет. Хотя на метеорологические рекорды он оказался скуп. Последний, 12 по счету в этом году, пришелся на 23 декабря и составил 6,2 градуса.

В декабре в результате было перекрыто 3 максимума температуры: 18,19 и 23 числа. А всего за год температурные максимумы перекрывались 6 раз. Для столь теплого года это "крохи". Для примера: только в декабре 2006 года было обновлено 7 максимумов температуры, а в 2015 году 6 максимумов.

Все остальные метеорологические рекорды касались атмосферного давления.

Что касается суточных сумм осадков, то рекордов в уходящем году не было совсем.

Расчеты гидродинамических моделей не сулят никаких рекордных значений метеоэлементов до конца года.

Погода решила остановится на цифре 12! / meteonovosti.ru /
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