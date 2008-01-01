Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
24 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Приморье бушевали ветра
ИА "Метеоновости" / 12:11 Вторник, 24 декабря

  23 и в ночь на 24 декабря Приморский край находился в антициклоне. Существенных осадков здесь не было, а температура в регионе по-прежнему очень низкая. Коррективы в погоду внес холодный атмосферный фронт. Температура воздуха понизилась на несколько градусов, задул резкий порывистый ветер. А при ветре мороз воспринимается как еще более сильный. Да и ветер в порывах достигал 22-24 м/с.

25 декабря погодные условия в Приморье изменятся. С юга подойдет небольшой циклонический вихрь. Пройдет снег. Утром небольшой, к середине дня усилится. Ветер ослабеет, днем скорость его составит 3-8 м/с. Ослабеют и морозы. Ночью термометры покажут -18..-23 градуса, в горах -19..-34, а на побережье -11..-16. Днем -4..-9, на севере -10..-15. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+5
Ср.
25 дек.
+1
Чт.
26 дек.
0
Пт.
27 дек.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Однадатта		 -52
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Раджшахи

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100