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В Приморье бушевали ветра

ИА "Метеоновости" / 12:11 Вторник, 24 декабря



23 и в ночь на 24 декабря Приморский край находился в антициклоне. Существенных осадков здесь не было, а температура в регионе по-прежнему очень низкая. Коррективы в погоду внес холодный атмосферный фронт. Температура воздуха понизилась на несколько градусов, задул резкий порывистый ветер. А при ветре мороз воспринимается как еще более сильный. Да и ветер в порывах достигал 22-24 м/с.



25 декабря погодные условия в Приморье изменятся. С юга подойдет небольшой циклонический вихрь. Пройдет снег. Утром небольшой, к середине дня усилится. Ветер ослабеет, днем скорость его составит 3-8 м/с. Ослабеют и морозы. Ночью термометры покажут -18..-23 градуса, в горах -19..-34, а на побережье -11..-16. Днем -4..-9, на севере -10..-15. / meteonovosti.ru /



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