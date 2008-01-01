

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:37 Вторник, 24 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,3..5,8 градуса; Северном 5,6..5,9 градуса, Северо-восточном 5,4..5,9 градуса, Восточном 4,5..4,7 градуса, Юго-восточном 3,8..5,2 градуса, Южном 4,3..5,4 градуса, Юго-Западном 3,8..5,4 градуса, Западном 4,5..5,6 градуса, Северо-западном 5,6..6,2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 5,7..6,1 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 2,9..4,3 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



