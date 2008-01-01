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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:37 Вторник, 24 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,3..5,8 градуса; Северном 5,6..5,9 градуса, Северо-восточном 5,4..5,9 градуса, Восточном 4,5..4,7 градуса, Юго-восточном 3,8..5,2 градуса, Южном 4,3..5,4 градуса, Юго-Западном 3,8..5,4 градуса, Западном 4,5..5,6 градуса, Северо-западном 5,6..6,2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 5,7..6,1 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 2,9..4,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+5
Ср.
25 дек.
+1
Чт.
26 дек.
0
Пт.
27 дек.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Однадатта		 -52
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Раджшахи

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