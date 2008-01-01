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Снегопады обрушились на Туруханский район
ИА "Метеоновости" / 13:47 Вторник, 24 декабря

  Обширный снежный циклон подошел с северо-запада Туруханскому району. 23 и ночью 24 декабря здесь прошли сильные осадки. В виде снега и мокрого снега выпало до 23 мм небесной влаги. Температура воздуха в регионе превышала привычные показатели на 7 и более градусов, но обошлось без температурных рекордов. Ранее этот самый циклон посыпал снегом и северные районы Западной Сибири, а далее отравится на юго-восток, где не обойдется без резкого порывистого ветра и сильных снегопадов.

25 декабря в Туруханском районе ожидается заметное похолодание. Днем -15..-20 градусов, местами и до -25. А ночью и до -27 подморозит. Пройдет небольшой снег, ветер северо-восточный, порывы его не превысят 10-12 м/с. / meteonovosti.ru /
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