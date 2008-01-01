

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное тепло в Центральном районе

ИА "Метеоновости" / 14:04 Вторник, 24 декабря



Теплый сектор обширного атлантического циклона определяет погоду на большей части ЕТР. И температура воздуха заметно превышает норму. В основном, на 6-8 градусов, но в некоторых районах аномалия температуры доходит и до 15 градусов. Именно в такой ситуации и наблюдаются температурные рекорды. А их в этом году - целая россыпь. Причем не только в Центральном районе, а также на юге и даже у наших ближайших соседей - на Украине и в Белоруссии.



23 декабря до рекордных 6,2 градуса прогрелся воздух в Москве. Еще теплее, 7,3 градуса, было в Твери. В Брянске термометры показали 9,3 градуса. В Орле 8,4. И это далеко не полный список рекордов. Следует отметить, что в этих городах предыдущие температурные максимумы были обновлены не так давно, в 2015 году. В декабре того года тоже было очень тепло.



В последующие дни температура воздуха начнет постепенно понижаться, но по-прежнему будет превышать привычные показатели. Хотя на новые рекорды уже рассчитывать не стоит. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



