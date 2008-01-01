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Новости погоды
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Рекордное тепло в Центральном районе
ИА "Метеоновости" / 14:04 Вторник, 24 декабря

  Теплый сектор обширного атлантического циклона определяет погоду на большей части ЕТР. И температура воздуха заметно превышает норму. В основном, на 6-8 градусов, но в некоторых районах аномалия температуры доходит и до 15 градусов. Именно в такой ситуации и наблюдаются температурные рекорды. А их в этом году - целая россыпь. Причем не только в Центральном районе, а также на юге и даже у наших ближайших соседей - на Украине и в Белоруссии.

23 декабря до рекордных 6,2 градуса прогрелся воздух в Москве. Еще теплее, 7,3 градуса, было в Твери. В Брянске термометры показали 9,3 градуса. В Орле 8,4. И это далеко не полный список рекордов. Следует отметить, что в этих городах предыдущие температурные максимумы были обновлены не так давно, в 2015 году. В декабре того года тоже было очень тепло.

В последующие дни температура воздуха начнет постепенно понижаться, но по-прежнему будет превышать привычные показатели. Хотя на новые рекорды уже рассчитывать не стоит. / meteonovosti.ru /
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